Голкипер СКА и молодежной сборной России Ярослав Аскаров будет приглашен в расширенный состав национальной команды перед Олимпийскими Играми в Пекине.

Хоккеист попал в список игроков, которые претендуют на участие в турнире в Китае в феврале, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сбор команды начнется 17 января, в этот же день появится официальная информация о расширенном составе.

Сборная России отпрвится в Пекин вечерним рейсом 2 февраля. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Россияне сыграют в группе с Чехией, Данией и Швейцарией. В первом матче, 9 февраля, хоккеисты сыграют со швейцарцами.

В этом сезоне Аскаров вместе с молодежной сборной выступал на чемпионате мира в Канаде.