Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о ходе своего заключительного этапа в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Она уточнила, что изначально настраивалась на попадание в призы.

Спортсменка отыграла четыре позиции на своем отрезке и привела сборную к бронзовым медалям. Команда за всю дистанцию взяла шесть дополнительных патронов.

«Сегодня понимала, что можно бороться за тройку. Я знала, что надо работать как можно быстрее и точнее на рубеже, что и сделала лежа. И потом просто пыталась убежать от девчонок», – сказала Резцова в эфире Матч ТВ.

По словам спортсменки, тяжелее всего ей дался третий, завершающий круг.

Напомним, в составе эстафеты также выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.