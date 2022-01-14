Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский оценил выступление команде в эстафете на Кубке мира в Германии и рассказал, кто из подопечных может поехать на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Спортсменки стали третьими в сегодняшней гонке 4 по 6 километров в Рупольдинге.

«У нас всегда есть надежды. Выходя на старт, мы рассчитываем не на 5-10-е места, а на то, что будем биться за медали. У нас есть понимание, над чем нужно поработать», – сказал Загурский в эфире Матч ТВ.

По его мнению, прямые кандидаты на поездку на Олимпиаду – это эстафетная четверка и Ульяна Нигматуллина. В составе команды бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Напомним, Олимпийские Игры состоятся с 4 по 20 февраля, до этого в Италии пройдет еще один этап Кубка мира.