Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приглашение на просмотр защитника «Кайрата» Нуралы Алипа. Игрок отправился вместе с командой на сборы в ОАЭ.

Отметим, что казахстанский футболист не будет считаться легионером в Российской Премьер-лиге.

«Мы наблюдали за Нуралы, а теперь у нас появилась возможность взять его на сборы и посмотреть на него лично. Варианты есть, и я надеюсь, что он усилит нашу обойму», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Наставник добавил, что одного сбора не будет достаточно для принятия решения по игроку при возникновении спорных моментов.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых высказался о трансфере Ивана Сергеева и анонсировал планы на зимние сборы.