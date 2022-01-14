Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов не смог присутствовать на трассе этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге во время эстафетной гонки. Изначально предполагалось, что он мог заразиться коронавирусом.

Российская команда завоевала бронзовые медали, завершив дистанцию с шестью дополнительными патронами. Победителями стали представительницы Франции.

«У него были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас все в порядке. Завтра на гонке он уже будет. Главное, что тест на коронавирус отрицательный», – рассказала биатлонистка Ирина Казакевич в эфире Матч ТВ.

Ранее появлялась информация о возможной отставке специалиста в преддверии Олимпийских Игр. Однако представители СБР опровергли эти данные.