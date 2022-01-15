Сегодня, 15 января, на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет мужская классическая эстафета. Спортсмены пробегут отрезки по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Начало соревнований запланировано на 16:30 по московскому времени.

Первым будет стартовать Карим Халили, он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. Его сменит Александр Логинов, а финишером будет Максим Цветков. Биатлонисты появятся на трассе под третьим номером.

Напомним, Эдуард Латыпов пропускает немецкие этапы Кубка мира из-за выявленного коронавируса. Известно, что он приедет на соревнования в Антхольц (Италия).

Накануне, 14 января, женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафетной гонке.