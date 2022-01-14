Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов появился на утренней раскатке команды. Ожидается, что он может сыграть в ближайшем матче за клуб.

Следующая встреча «Миннесоты» состоится завтра, 15 января, в 04:30 по московскому времени. В гости к команде Капризова приедет «Анахайм Дакс».

О состоянии игрока сообщает журналист Дейн Мизутани на своей странице в Твиттере.

Напомним, что россиянин травмировался в ночь с 6 на 7 января в игре против «Бостона». Тогда Капризов забил свой 14-й гол в сезоне, но ушел в раздевалку в середине второго периода после силового приема Трента Фредерика.

«Миннесота Уайлд» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ.