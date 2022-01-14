Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отсутствие главного тренера женской сборной Михаила Шашилова на трассе этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) во время эстафеты.

Россиянки взяли бронзу в прошедшей гонке. Сообщалось, что специалист не появился из-за плохого самочувствия.

«Видимо, он болеет. Кстати, когда его не было, мы выиграли сингл-микст. Сегодня в призах. Может, ему дистанционно руководить сборной. На удачу», — приводит слова Губерниева Чемпионат.

Журналист добавил, что участница эстафеты Кристина Резцова очень грамотно финишировала.

Напомним, награда стала второй для российской женской четверки в текущем сезоне. Ранее коллектив брал награду в австрийском Хохфильцене.