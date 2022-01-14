Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи завершил согласование перехода в московский ЦСКА. После переговоров стали известны детали будущей сделки по аренде.

О будущем трансфере армейцев сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб возьмет в аренду полузащитника до конца этого сезона с возможностью выкупа за 12 млн евро. Опция станет обязательной при достижении определенных условий.

По информации источника, турецкий игрок уже прошел медосмотр перед трансфером в ЦСКА.

В текущем сезоне Языджи принял участие в 21 матче за «Лилль» во всех турнирах, забил один гол и отдал единственную результативную передачу. С 2017 года турецкий игрок выступает за национальную команду.