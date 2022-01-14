В Таллине (Эстония) сегодня, 15 января, танцевальные пары разыграют медали чемпионата Европы. Дуэты выступят с произвольными прокатами.

Начало программ запланировано на 14:35 по московскому времени. Сборная России на международном турнире представлена тремя парами.

Серебряные призеры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в предпоследней разминке. Они финишировали на седьмой строчке после ритм-танца с 73,32 балла.

Александра Степанова и Иван Букин выйдут на лед в заключительной разминке. Они показали второй результат за свое первое выступление – 86,45 балла. Пара немного уступила своим соотечественникам, которые захватили лидерство в этой дисциплине.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят свой произвольный танец последними, потому что заработали высший балл накануне, 14 января. Судьи оценили их выступление на 87,89.