Ассоциация хоккея Канады определилась с наставником олмпийской команды на Игры-2022 в Пекине. Коллектив возглавит экс-игрок Клод Жюльен.

О назначении сообщает пресс-служба организации. Известно, что в его штаб войдут Джереми Коллитон, Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих.

Ранее Жюльен работал с командой на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. В его тренерской карьере также были руководящие посты в командах Национальной хоккейной лиге. Он тренировал «Монреаль», «Бостон» и «Нью-Джерси».

Олимпийские игры в Пекине (Китай) состоятся с 4 по 20 февраля.

До этого стали известны подробности о формировании российской сборной на международный турнир. Ожидается, что расширенный список игроков опубликуют 17 января.