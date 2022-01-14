Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что хотел бы появиться на льду в следующем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Однако его продолжает беспокоить давняя травма.

Завтра, 15 января, столичный клуб встретится с «Айлендерс». Первое вбрасывание запланировано на 22:00 по московскому времени.

По информации журналиста Саманты Пелл в Твиттере, россиянин не уверен в игровых возможностях. Овечкин отметил, что не успел восстановиться, и добавил, что повреждение мешает уже продолжительное время.

Ранее стало известно, что форвард пропустил несколько тренировок «Вашингтон Кэпиталз».

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 37 играх, забросил 24 шайбы и отдал 28 голевых передач.