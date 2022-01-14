Андрей Мозалев завершил выступление в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Представитель России не смог войти в топ-3 по итогам соревнований после приземления тройного сальхова на две ноги.

В начале фигурист показал каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Затем было неудачное окончание сальхова, тройной риттбергер и незначительная сбавка на каскаде тройной аксель + двойной тулуп. Мозалев исполнил четверной тулуп и тройной аксель, а затем ошибся на финальном каскаде.

Судьи оценили выступление спортсмена в 165,93 балла. Мозалев занял четвертое первое место по итогам двух дней. В короткой программе он был лидером соревнований.

Ранее в текущем сезоне ученик Кирилла Давыденко становился третьим на мемориале Дениса Тена, выигрывал турнир в Минске и был бронзовым призером предолимпийского чемпионата страны в Санкт-Петербурге.

Несмотря на медаль на всероссийских соревнований он не был изначально включен в основной состав команды на чемпионат Европы. Мозалев заменил на турнире травмированного Михаила Коляду.