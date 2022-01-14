Евгений Семененко представил произвольную программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Российский спортсмен неудачно стартовал, но смог исправиться к концу выступления.

Он выступал в заключительной разминке и начал прокат с ошибкой в каскаде четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Далее Семененко упал при приземлении на четверном тулупе. Потом показал связку из тройного флипа и двойного тулупа, тройного акселя и двойного тулупа. Также ему удалось справиться с тройным акселем, программу он завершил тройным риттбергером.

Судьи оценили выступление спортсмена в 160,96 балла. Семененко занял промежуточное третье место по итогам двух дней. В короткой программе он набрал 99.04 балла и замкнул тройку лидеров.

В текущем сезоне ученик Алексея Мишина взял бронзу на этапе Гран-при Skate Canada, а также поучаствовал в турнире Finlandia Trophy.

Напомним, на чемпионате России в декабре в Санкт-Петербурге Семененко не попал в тройку сильнейших, но был сразу же включен в основной состав команды на чемпионат Европы.