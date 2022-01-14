Марк Кондратюк выступил в произвольной программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Спортсмен, представляющий Россию, лидирует перед выступлением последнего участника.

Кондратюк вышел на лед в заключительной разминке. Его прокат начался с идеального четверного тулупа, продолжит программу тройным акселем. Каскад тройной аксель + двойной тулуп вышел с небольшим минусом, затем он прыгнул тройной риттбергер. Также на его счету связка четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов и одиночный четверной сальхов. Кондратюк завершил прокат каскадом тройной лутц + тройной тулуп.

Судьи оценили выступление спортсмена в 187,50 балла. Кондратюк занял промежуточное первое место по итогам двух дней. В короткой программе он набрал 99.06 балла и закрепился на второй строчке.

В текущем сезоне ученик Светланы Соколовской завоевал серебро на мемориале Дениса Тена в Казахстане, вошел в тройку призеров на Nebelhorn Trophy в Германии и обеспечил России третью путевку на Олимпиаду в мужском одиночном катании.

В декабре 2021 года спортсмен сенсационно выиграл чемпионат страны в Санкт-Петербурге.