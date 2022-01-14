Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов болеет коронавирусом без осложнений. Допускается, что он может заранее покинуть отельный карантин.

Информация о заражении бойца появилась сегодня, 14 января. Спортсмен находится в Сингапуре и после получения положительного теста был отправлен на самоизоляцию в гостиницу. В Азию он прилетел для посещения турнира по смешанным единоборствам One Championship.

«Болезнь Хабиба протекает в лёгкой форме, повышенной температуры и осложнений нет. Хабиб может досрочно выйти из карантина при наличии определенного количества тестов», — цитирует представителя команды бойца ТАСС.

Напомним, последним поединком в карьере Нурмагомедова стала встреча с американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Всего в активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, среди них – 13 побед в 13 боях в UFC.