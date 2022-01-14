Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева предположила, из чего будет состоять программа будущей олимпийской чемпионки Игр-2022 в Пекине.

В частности призер соревнований 2018 года отметила, сколько четверных прыгнет победительница.

«Обязательно понадобятся два четверных, может быть, три, и тройной аксель. Я не думаю, что кто-то ожидал таких технических улучшений всего за несколько лет», — приводит слова Медведевой L’Equipe.

Она добавила, что только через несколько лет станет понятно, будет ли развиваться фигурное катание в этом направлении дальше.

Напомним, Олимпийские Игры-2022 пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. В женском одиночном катании у России есть три лицензии.