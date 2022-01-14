Нападающий СКА Матвей Мичков не вызван в расположение сборной России для подготовки к Олимпиаде-2022 в Пекине. Так, 17-летний игрок, заявивший о себе на взрослом уровне в этом сезоне, упустил возможность поехать в Китай.

Фамилия спортсмена отсутствует в списках хоккеистов, приглашенных на сборы перед Играми. Об этом решении сообщает журналист «СЭ» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале Derzhi.

Ранее стало известно, что в олимпийскую сборную попал 19-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров. Оба игрока выступали на молодежном чемпионате мира в этом сезоне. Кроме того, Мичков отличился в матчах Еврохоккейтура.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России отправится в Пекин вечерним рейсом 2 февраля.