Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Фигурист установил личный рекорд в произвольной программе и опередил соотечественников.

Судьи оценили выступление спортсмена в 187,50 балла. В короткой программе он набрал 99.06 балла и был вторым. В сумме за два дня у россиянина –286.56 балла.

Вторым на европейском первенстве стал представитель Италии Даниэль Грассль (286.56), тройку замкнул Денис Васильевс (272.08) из Латвии.

Андрей Мозалев, возглавлявший рейтинг после короткой программы, опустился на четвертую строчку с результатом в 265.69 балла. Евгений Семененко остался на пятой позиции с оценкой 260 баллов. Напомним, вся тройка россиян была на верху турнирной таблице после первого дня.

В декабре 2021 года Кондратюк сенсационно выиграл чемпионат страны в Санкт-Петербурге.