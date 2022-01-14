Российский фигурист Андрей Мозалев отреагировал на отсутствие призового места на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Лидер короткого проката завершил произвольную программу с ошибками и не попал на пьедестал.
Спортсмен занял четвертую строчку с результатом в 265.69 балла. Победителем стал россиянин Марк Кондратюк (286.56).
«Расстроен, что даже не попал в тройку. Прокатал, в принципе, неплохо. Сейчас буду дальше работать, совершенствоваться. Что касается Олимпиады, у меня нет никаких мыслей», – приводит слова Мозалева Матч ТВ.
Он добавил, что решение о его поездке зависит от выбора национальной федерации. Но отметил, что не смог все сделать для того, чтобы оно было положительным.
Призер чемпионата России Мозалев заменил на турнире травмированного Михаила Коляду.
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