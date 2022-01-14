Российский фигурист Андрей Мозалев отреагировал на отсутствие призового места на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Лидер короткого проката завершил произвольную программу с ошибками и не попал на пьедестал.

Спортсмен занял четвертую строчку с результатом в 265.69 балла. Победителем стал россиянин Марк Кондратюк (286.56).

«Расстроен, что даже не попал в тройку. Прокатал, в принципе, неплохо. Сейчас буду дальше работать, совершенствоваться. Что касается Олимпиады, у меня нет никаких мыслей», – приводит слова Мозалева Матч ТВ.

Он добавил, что решение о его поездке зависит от выбора национальной федерации. Но отметил, что не смог все сделать для того, чтобы оно было положительным.

Призер чемпионата России Мозалев заменил на турнире травмированного Михаила Коляду.