Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после завершения выступлений мужчин-одиночников на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эстонии. Новоиспеченный победитель Марк Кондратюк привел ее в восторг.

Спортсмен заработал за два дня соревнований 286.56 балла и вырвался на первое место.

«Кондратюк — гигант! Выиграл чемпионат Европы с первого раза. Поздравляю Марка, его тренера, да и всю сборную!», — приводит слова Тарасовой Чемпионат.

Напомним, в произвольной программе Кондратюк установил свой личный рекорд, сдвинув предыдущее достижение на 12 баллов. Другие представители страны Андрей Мозалев и Евгений Семененко стали 4-м и 5-м соответственно.

Ранее, в декабре 2021 года, он стал победителем чемпионата России в Санкт-Петербурге.