Российский фигурист, победитель чемпионата Европы 2022 года Марк Кондратюк прокомментировал завоевание первого титула континентальных соревнований.

Спортсмен получил сумму 286.56 балла за два дня турнира.

«Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Если бы не они, ничего бы этого не было. А что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днём», — рассказал Кондратюк после выступления.

Также он отметил теплое приветствие от болельщиков и заявил, что его главная мотивация в спорте – это любовь фигурному катанию.

Напомним, после короткой программы Кондратюк занимал только второе место. Однако россияне Андрей Мозалев и Евгений Семененко допустили ошибки и выпали из тройки призеров, не составив конкуренции победителю.