Российский фигурист Марк Кондратюк взял золото на дебютном чемпионате Европы в Эстонии. Танцевальный дуэт Виктория Синицына/ Никита Кацалапов захватил лидерство после первого проката. Самые интересные новости спорта за 14 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Кондратюк стал чемпионом Европы, российский пьедестал распался

Российский фигурист Марк Кондратюк завоевал золото чемпионата Европы в Таллине (Эстония). Фигурист установил личный рекорд в произвольной программе и опередил соотечественников.

Синицына/Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате Европы

Российские танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов одержали победу в первом прокате на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Пара заняла лидирующую позицию по итогам ритм-танца.

Российская женская эстафета – третья на КМ в Германии, Резцова добралась до медали

Российская женская эстафетная команда заработала бронзовые медали по итогам гонки в немецком Рупольдинге. Медаль сборной гарантировала Кристина Резцова, выступавшая на последнем этапе.

Карацев пробился в финал турнира в Сиднее. Матч длился более трех часов

Российский теннисист Аслан Карацев победил британца Даниэля Эванса в полуфинале турнира в Сиднее (Австралия) за 3 часа и 6 минут. Теперь спортсмен выступит в решающей игре и поборется за титул.

Джоковича не вышлют из Австралии до окончания судебного разбирательства

Скандал вокруг первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича продолжает набирать обороты. Спортсмен может остаться в стране до окончания судебного разбирательства.

Валерий Карпин прибыл на зимние сборы вместе с «Ростовом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прилетел в испанскую Марбелью на сборы своей бывшей команды из Ростова. Специалист присоединился к клубу со своим штабом.

Семак прокомментировал планы «Зенита» на зимние сборы в ОАЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что планы на сборы в Эмиратах будут фактически дублировать прошлогодние наработки, но подготовка будет разделена на два этапа.

Стал известен состав сборной России на эстафету в Рупольдинге. Финишер – Цветков

В Рупольдинге (Германия) продолжается этап Кубка мира по биатлону. Завтра, 15 января, пройдет классическая мужская эстафета.

Две россиянки попали в призы в спринте на Кубке IBU в Словакии

В Брезно-Осрблье (Словакия) продолжается этап Кубка IBU по биатлону. Сегодня, 14 января, состоялась спринтерская гонка у женщин.