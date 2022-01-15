Расписание выхода на лед российских танцевальных пар в произвольном танце на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских танцевальных пар в произвольном танце на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня, 15 января, будут разыграны медали в танцах на льду. Турнир принимает «Тондираба Холл» в Таллине, Эстония.

Старт выступлений танцевальных пар назначен на 14:35 по московскому времени. Прямая трансляция произвольного танца на чемпионате Европы 2022 будет доступна здесь.

После ритм-танца в лидерах идут действующие чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В произвольном танце они выступят под заключительным, 20-м номером.

На втором месте пока идут Александра Степанова и Иван Букин, они набрали примерно на 1,5 балла меньше лидеров. В произвольном танце им достался 19-й стартовый номер.

В третьей разминке в произвольном танце выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин (13 номер). Они пока идут на 8-м месте с результатом в 73,32 балла.