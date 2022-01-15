Расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

Расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на чемпионате Европы 2022 года в Таллине. Инфографика NVSPORT

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 15 января, будут разыграны медали в женском одиночном катании.

Старт произвольной программы девушек назначен на 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция женской произвольной программы на чемпионате Европы в Таллине будет доступна здесь.

После короткой программы турнирную таблицу возглавляет Камила Валиева, которая сумела вновь побить свой же мировой рекорд. Она будет закрывать произвольную программу под 24-м номером.

На третьем месте в короткой программе расположилась Александра Трусова, с падением с тройного акселя она получила чуть более 75 баллов. Она будет кататься под 22-м номером.

На четвёртом месте пока располагается Анна Щербакова. Она будет выступать перед Трусовой. В короткой программе фигуристка потеряла каскад, упав с тройного лутца.