Российский голкипер Антон Худобин провел свою первую встречу на льду с прошлого ноября в составе «Даллас Старз». Команда потерпела поражение в регулярном чемпионате от «Флориды Пантерз».

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом – 7:1.

Ранее, 12 января, «Даллас» вызвал Худобина из фарм-команды АХЛ.

В прошедшем матче россиянин вышел на замену на 27-й минуте и смог отразить 19 из 22 бросков. В воротах он сменил Джейка Эттингера. В составе команды единственную шайбу забил Роопе Хинц.

Среди победителей нападающий Сэм Беннет набрал четыре очка, трижды забив и отдав одну голевую передачу. Также точный удар по воротам нанес Джонатан Юбердо, на его же счету – три ассиста. Энтони Дюклер отличился голом и двумя передачами.

Отметим, что россиянин Сергей Бобровский провел матч в воротах «Флориды Пантерз», отразил 28 из 29 бросков.