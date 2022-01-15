Форвард «Нью-Инглэнд Революшн» и сборной Польши Адам Букса попал в поле интересов петербургского «Зенита». Сергей Семак хочет продолжить усиление в атаке.

О кандидатуре футболиста сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Твиттере.

Букса присоединился к «Нью-Инглэнд Революшн» в 2020 году. Его текущий контракт с клубом завершится в этом сезоне.

Ранее игрок провел в американской лиге 32 матча, забил 17 голов и сделал три результативные передачи.

В 2021 году Букса впервые вышел на поле за национальную команду Польши. В ее составе он отметился пятью голами в пяти матчах.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Зенит» уже пригласил форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов». В январе команда отправилась на сборы в ОАЭ.