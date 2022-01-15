Российский голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов провел матч против «Колорадо Эвеланш» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако игрок не смог помочь команде в серии буллитов.

Встреча в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась со счетом – 4:3 и победой хозяев.

В основное время клубы оформили ничью с результатом 3:3, не определились с лидерством в овертайме и пришли к штрафным броскам.

В составе «Эвеланш» отличились Микко Рантанен, Тайсон Джост и Андре Бураковски, а среди соперников забрасывали Клейтон Келлер, Юхан Ларссон и Шейн Гостисбер.

22-летний Просветов провел свой второй матч в НХЛ в нынешнем сезоне, отразив 44 броска. В последний момент он не сумел справиться с ударом Назема Кадри.