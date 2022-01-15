В Таллине (Эстония) в заключительный соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами. Сегодня, 15 января, спортсменки разыграют медали первенства.

Начало прокатов запланировано на 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция турнира доступна по ссылке.

После первого дня соревнований первой идет Камила Валиева. Она безошибочно показала короткую программу и установила новый мировой рекорд, получив 90,45 балла.

Промежуточное второе место занимает бельгийская фигуристка Луна Хендрикс. Она заработала 76,25 балла.

В топ-3 держится еще Александра Трусова с оценкой 75 баллов за прокат. В первый день она упала с тройного акселя. Анна Щербакова пока входит в четверку (69,05). Она не смогла подняться выше из-за падения на тройном лутце.

Все российские фигуристки выступят в заключительной, четвертой разминке.