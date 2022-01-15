В Таллине (Эстония) завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня, 15 января в последний соревновательный день танцевальные пары выступят с произвольными прокатами.

Розыгрыш медалей стартует в 14:35 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Россию во второй день танцевальных программ представят три пары. Серебряные призеры чемпионата страны Диана Дэвис и Глеб Смолкин появятся на льду в предпоследней разминке. После ритм-танца они были седьмыми с 73,32 балла.

Александра Степанова и Иван Букин выступят в заключительной разминке. В их активе второй результат – 86,45 балла. Лидеры Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят свой произвольный танец последними. Судьи оценили их выступление на 87,89.

Соревнования продолжатся выступлением женщин-одиночниц в произвольной программе. За призовые места поборются Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.