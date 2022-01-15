Первая ракетка мира Новак Джокович снова был задержан местными властями в Мельбурне (Австралия). Ему ограничили свободу в преддверии воскресного судебного заседания.

Серб прибыл в страну для участия в турнире «Большого шлема». Соревнования стартуют в понедельник, 17 января.

По информации CNN, теперь Джоковича ждет разбирательство в федеральном суде. Его адвокаты сообщали, что рассчитывают решить все вопросы за выходные, чтобы гарантировать спортсмену выступление на Ausralian Open. Пока власти Австралии вновь аннулировали визу игрока.

Джокович сразу после прилета в Австралию столкнулся с визовыми проблемами. Ранее он получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.