Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Игрок сделал две результативные передачи в первом периоде, помогая забить в ворота «Анахайм Дакс».
Матч в «Эксел Энерджи Центре» в Сэнт-Поле завершился крупной победой хозяев. Коллектив Капризов выиграл со счетом – 7:3.
В составе триумфаторов шайбы в ворота отправляли Кевин Фиала, Райан Хартман, Матс Цуккарелло, Мэттью Болди, Мэттью Дамба. Дубль остался на счету Виктора Раска. Капризов провел на льду 17 минут и заработал два очка.
Среди проигравших голами отметились Максим Комтуа, Дерек Грант и Тревор Зеграс.
«Миннесота Уайлд» занимает пятую строчку в таблице Западной конференции, «Анахайм Дакс» держится на шестой позиции.
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