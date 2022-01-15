В Рупольдинге (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская классическая эстафета. Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

Спортсмены пробегут отрезки по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Российские биатлонисты появятся на трассе под третьим номером. Первым стартует Карим Халили, он передаст эстафету Даниилу Серохвостову. На дистанции его сменит Александр Логинов, а финишером станет Максим Цветков.

Эдуард Латыпов пропускает немецкие этапы Кубка мира из-за коронавируса. Ожидается, что он приедет на соревнования в Антхольц (Италия).

Напомним, накануне, 14 января, женская сборная России выиграла в эстафете бронзовые медали.