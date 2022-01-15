Международная федерация тенниса отреагировала на скандальную ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Организация уважает решение правительства Австралии, но считает, что требования были поздно доведены до участников турнира.

Сербский спортсмен прибыл в страну для участия в Australian Open. Старт основной сетки запланирован на понедельник, 17 января. Сейчас в Мельбурне проходят квалификационные матчи.

«Протоколы должны быть четко и своевременно доведены до сведения, а надлежащий процесс должен соблюдаться всеми, чтобы он был эффективным», — приводит заявление ITF Reuters.

Представитель организации отмечает, что полная вакцинация — это личное решение, но ответственное действие любого человека.

Вчера, 14 января, министр по делам иммиграции принял решение о повторном аннулировании австралийской визы. Джоковича должны депортировать из страны. Он не сможет принять участие в Australian Open.