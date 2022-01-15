В Таллине (Эстония) в заключительный соревновательный день чемпионата Европы по фигурному катанию танцевальные пары разыграют медали по итогам двух выступлений. Сегодня, 15 января, дуэты показывают произвольные прокаты.

Соревнования стартовали в 14:35 по московскому времени. Прямая трансляция прокатов доступна по ссылке здесь.

Среди танцевальных пар – три российских дуэта. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали седьмыми в первый день и появятся на льду в предпоследней разминке. Пока она набрали 73,32 балла.

Александра Степанова и Иван Букин выйдут в заключительной разминке. У них второй результат, 86,45 балла, и небольшое отставание от лидеров. Виктория Синицина и Никита Кацалапов представят произвольный танец последними. Судьи оценили их выступление на 87,89 балла.