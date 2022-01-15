Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Дженоа». Известно, что о его переходе объявят в ближайшие дни.

По информации на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, стороны обсудили условия трансфера и пришли к согласию. Источник добавляет, что детали сделки не разглашаются.

Миранчук присоединился к итальянскому клубу в сентябре 2020 года после ухода из московского «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник сыграл в 11 матчах Серии А, забил один гол и отдал три передачи.

Напомним, в последнем кубковом матче «Аталанты» (2:0) россиянин провел все 90 минут на поле. Однако он не отметился результативными действиями против «Венеции» в 1/8 финала соревнований.