Новый главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке накануне, 14 января, провел свою первую тренировку и познакомился с игроками. Отмечается, что специалист начал общение с фраз на русском языке.

О назначении наставника стало известно на прошедшей рабочей неделе.

«Третий день сбора в Дубае стартовал для «Краснодара» с командного собрания. Вечером немецкий специалист впервые провел тренировку черно-зеленых», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Пресс-служба клуба также поделилась видеообзором занятия. Заметно, что он давал объяснения на английском языке, но уже успел выучить несколько слов по-русски. В начале он произнес фразу «Добрый день».

С 2017 по 2021 год Фарке возглавлял английский «Норвич», в том числе выходил с командой в АПЛ.