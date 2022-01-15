Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук рассказал, что дальнейшее пребывание первой ракетки мира Новака Джоковича в стране может спровоцировать гражданские беспорядки.

В начале месяца серб прибыл в Мельбурн для участия в турнире «Большого шлема».

«Я полагаю, что дальнейшее нахождение Джоковича на территории Австралии может привести к росту антивакцинационных настроений среди наших граждан, который, в свою очередь, потенциально может привести к беспокойству в обществе, митингам и протестам», — приводит Yahoo слова Хоука.

Накануне, 14 января, Хоук сообщал о повторном аннулировании визы Джоковича. Ожидается, что окончательное решение по делу спортсмена примут в воскресенье, 16 января.

Перед приездом в страну серб получил медотвод от вакцинации против коронавируса. На таможенном контроле у него начались проблемы с визой.