Съемочная команда стримингового сервиса Netflix приступила к созданию документального сериала о теннисном сезоне 2022 года. В кадре будут участники турниров «Большого шлема» и других крупных соревнований.

Исполнительным продюсером картины стал Джеймс Гэй-Рис, производством сериала занялась компания Box To Box Films.

«Мы рады продолжить расширение линейки наших спортивных программ с помощью этого закулисного документального сериала. Теннис любим во всём мире, турниры с высокими ставками проходят на разных континентах, а спортсмены приезжают на них из бесчисленных стран», —сообщается в заявлении вице-президента Netflix Брэндона Ригга.

Отмечается, что съемочная группа уже прибыла в Австралию, где продолжается скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.