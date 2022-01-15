Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал их победу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине, Эстония.

Слова Кацалапова цитирует «Матч ТВ». По словам фигуриста, для их дуэта эта золотая медаль очень важная.

«Все идёт достаточно тяжело, но тем интереснее путь и наши приключения. Мы никогда не опускали руки и не сдавались», — отметил Кацалапов, отдельно поблагодарив свою партнёршу Викторию Синицину.

«О чем наш произвольный танец? Мы хотим передать в нашей программе всю нашу жизнь, карьеру. Что мы чувствовали во время этого пути», — сказал Кацалапов.

Отметим, Синицина и Кацалапов выиграли два Евро подряд. Два года назад они стали первыми на турнире в Граце.