Серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Стефан Ламбьель прокомментировал выступление своего подопечного Дениса Васильева из Латвии на чемпионате Европы в Эстонии.

Спортсмен занял третье место с суммой в 272,08 балла. В произвольной программе он идеально выполнил четверной сальхов и обновил личный рекорд.

«Мне безразличны медали, я только знаю, что Денис – звезда! Если все это цирк, то остальные в нем – клоуны, а Денис – настоящий фигурист», – цитирует тренера РИА Новости.

Ламбьель добавил, что ученик впервые так чисто и мощно показал произвольную программу с четверным прыжком.

Золото в мужском одиночном катании взял россиянин Марк Кондратюк, вторым был итальянец Даниэль Грассль.