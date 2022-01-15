Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала конкуренцию в сборной России, а также рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

По мнению спортсменки, соперничество – это отличный компонент для подготовки к соревнованиям и для достижения побед.

«Например, мы катаемся с Морисом Квителашвили. Он хоть и не из команды России, но у него есть чему поучиться. То же самое касается и девочек: видишь их и сразу возникает настроение работать, двигаться дальше», — приводит слова Валиевой эстонский портал ERR.ee.

Напомним, после короткой программы Валиева лидирует на чемпионате Европы. Произвольные прокаты состоятся сегодня, 15 января. Борьба за медали начнется в 19:30 по московскому времени.