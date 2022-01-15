В Италии завершилась 10-километровая гонка с раздельным стартом La Venosta Time Trial, входящая в программу Visma Ski Classics. Российские лыжницы классическим ходом попали в десятку сильнейших.

Лучшей среди россиянок оказалась Ольга Царева, представляющая команду «Русская зима», она показала четвертое время.

Татьяна Сорина представляла команду Team Futura Alta Quota Trentino и стала 10-й, Анастасия Рыгалина бежала за Russian Winter Team и была седьмой. Обе спортсменки ранее вошли в состав на Олимпиаду-2022.

Гонку выиграла шведская лыжница Бритта Юханссон-Норгрен, серебро взяла ее соотечественница Ида Даль. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница этой скандинавской страны Лина Корсгрен.

Напомним, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Артем Мальцев так и не нашли команды для участия в этих коммерческих стартах.