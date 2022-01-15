Российский теннисист Аслан Карацев стартовал в финальном поединке против британца Энди Маррея в Сиднее (Австралия). Он попробует побороться за титул в преддверии турнира «Большого шлема».

Встреча началась сегодня, 15 января, в 12:10 по московскому времени.

В полуфинале турнира россиянин обыграл британца Дэниела Эванса со счетом 2:1. Его соперник на этой стадии одержал победу над американцем Рейлли Опелкой (2:1).

Игра станет первой очной встречей Карацева и Маррея друг с другом. Сейчас россиянин входит в топ-20 рейтинга АТР, а представитель Великобритании находится только на 135-й строчки.

Несколько лет назад Маррей получил серьезную травму бедра, после чего его карьера пошла на спад. Он возглавлял рейтинг в 2016 году.