Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможности участия серба Новака Джоковича в Australian Open. По его словам, первая ракетка мира должна играть в Мельбурне при наличии легального медотвода.

На предстартовой пресс-конференции игрок призвал поддерживать порядок и справедливость.

«Из того, что я знаю, если у него есть легальный медотвод, позволяющий находиться в этой стране и делать то, что он хочет, то он должен играть. Если медотвод является недействительным или что-то другое является недействительным, то, что ж, любая страна может запретить тебе въезд», — сказал Медведев.

Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире «Большого шлема», но столкнулся с визовыми проблемами. Накануне, 14 января, документы серба были аннулированы в очередной раз. Сегодня его задержали местные власти и поместили в отель для иммигрантов.

Судебное заседание по делу Джоковича пройдет в ночь с 15 на 16 января по московскому времени.