Российская биатлонистка Кристина Резцова отметила, что сборной не хватает сплоченности за пределами трассы на этапах Кубка мира. Этим мнением она поделилась после участия в эстафетной гонке в немецком Рупольдинге.

По ее словам, спортменки не собираются вместе после гонок и вне тренировочного процесса.

«Нам нужно стремиться быть командой. Это один из наших главных минусов и большой плюс иностранным командам. Должен быть задор», – приводит слова Резцовой Матч ТВ.

Победительница этапа Кубка мира привела в пример иностранных коллег, которые объединяются, несмотря на показанные результаты.

Накануне, российская сборная завоевала бронзу в эстафетной гонке. Финишером была именно Кристина Резцова.