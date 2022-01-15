По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было отмечено 27 719 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

На 15 января выявлено всего 10 774 304 случаев заболевания. Также известно о выздоровлении 9,836 млн человек. Еще 320 634 человека скончались от коронавируса в стране.

К утру 15 января в Москве было выявлено 6 555 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3 314 новых случаях. В Московской области появилось еще 2589 людей, заболевших коронавирусом. Место в четверке также занимает Нижегородская область с 736 инфицированными пациентами.

Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 5 человек.