Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори высказался о возможном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука. Ожидается, что он может перейти в «Дженоа».

Новые детали будущей сделки появились в СМИ сегодня, 15 января.

«Дженоа» одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения», — приводит слова Сартори Чемпионат.

Миранчук пришел в итальянский клуб в сентябре 2020 года после продолжительного выступления за московский «Локомотив». В текущем сезоне хавбек сыграл в 11 матчах Серии А, забил один гол и отдал три передачи.

Напомним, в последнем кубковом матче «Аталанты» (2:0) россиянин провел все 90 минут на поле, но не отметился результативными действиями.