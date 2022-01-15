Жители Мельбурна, желающие поддержать первую ракетку мира Новака Джоковича, вышли на улицы города с флагами и плакатами. Фанаты требовали немедленного освобождения серба.

Теннисист был задержан сегодня, 15 января, в преддверии очередного судебного заседания. Местные власти повторно отправили его в иммиграционный изолятор. Решение по делу игрока будет принято в ночь с 15 на 16 января по московскому времени.

О протестах в австралийском городе сообщает 9News Melbourne в Твиттере. Они опубликовали видео, на котором появляются люди, проходящие в марше поддержке. Полную версию можно посмотреть по ссылке здесь.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию для участия в ТБШ. Основная сетка соревнований стартует в понедельник, 17 января.