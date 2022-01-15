В немецком Рупольдинге продолжаются гонки на этапе Кубка мира по биатлону. Сейчас, в 16:30 по московскому времени, стартовала мужская классическая эстафета.

Спортсмены пройдут отрезки по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке здесь.

Российская сборная получила третий стартовый номер. Первым на дистанции появится Карим Халили, второй этап тренеры доверили Даниилу Серохвостову. Третьим на старт выйдет победитель этапа Кубка мира текущего сезона Александр Логинов, он передаст эстафету финишеру Максиму Цветкову.

Эдуард Латыпов пропускает соревнования в Германии из-за положительного теста на коронавирус.

Завтра, 16 января, в Рупольдинге состоятся заключительные гонки. Мужчины и женщины примут участие в пасьюте.